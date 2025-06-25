الملك يبحث مع الرئيس العراقي دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، الأربعاء، بحثا خلاله سبل دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة.

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وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود العربية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والعمل الفاعل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة، وصولا للتهدئة الشاملة.