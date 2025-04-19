الملك يبحث مع السيسي الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على القطاع

12:57 م

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الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحثا خلاله الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى تهدئة شاملة بالإقليم. اضافة اعلان

