الثلاثاء 2025-04-15 04:53 م
 

الملك يبحث مع السيناتور الأميركي جوني إرنست جهود وقف الحرب على غزة

جلالة الملك وولي العهد يستقبلان عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جوني إرنست
جلالة الملك وولي العهد يستقبلان عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جوني إرنست
 
الثلاثاء، 15-04-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جوني إرنست، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآليات تعزيزها وتوسيع فرص التعاون.
وتناول اللقاء التطورات بالمنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة واستعادة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا ولبنان.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.

 
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