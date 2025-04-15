الملك يبحث مع السيناتور الأميركي جوني إرنست جهود وقف الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جوني إرنست، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآليات تعزيزها وتوسيع فرص التعاون.

وتناول اللقاء التطورات بالمنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة واستعادة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا ولبنان.