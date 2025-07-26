السبت 2025-07-26 10:53 م
 

الملك يبحث مع ترامب التطورات في غزة وسوريا

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أرشيفية
 
السبت، 26-07-2025 09:42 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، مجمل المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في غزة وسوريا.

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وجدد جلالته التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية.


وأشاد جلالة الملك بجهود الولايات المتحدة والرئيس الأميركي في خفض التصعيد بالمنطقة، مبينا أن الأردن مستمر بالعمل إلى جانب الولايات المتحدة والدول الفاعلة لتحقيق السلام الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة بأكملها.


ولفت جلالته إلى نجاح التنسيق الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة في خفض التصعيد في سوريا، مؤكدا أهمية استقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها.


كما تناول الاتصال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما.

 
 
gnews

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