الملك يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني سبل وقف التصعيد الخطير بالمنطقة

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر خلال اتصال هاتفي، الأحد، سبل وقف التصعيد الخطير بالمنطقة.

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وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة، محذرا من تبعات التصعيد وزيادة التوتر في الإقليم.



وجدد جلالته التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.