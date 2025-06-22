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الملك يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني سبل وقف التصعيد الخطير بالمنطقة

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الأحد، 22-06-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر خلال اتصال هاتفي، الأحد، سبل وقف التصعيد الخطير بالمنطقة.

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وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة، محذرا من تبعات التصعيد وزيادة التوتر في الإقليم.


وجدد جلالته التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.


كما أكد جلالة الملك ضرورة مواصلة الاهتمام الدولي بالأوضاع في غزة والضفة الغربية، والعمل للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الكافية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

 
gnews

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