الملك يبحث مع رئيس الوزراء الكندي خفض التصعيد الإقليمي وتطورات الضفة وغزة

05:38 م

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بحثا خلاله سبل خفض التصعيد والتوترات المتصاعدة في الإقليم. اضافة اعلان





وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد جلالة الملك ضرورة منع استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد على الأرض.





