الملك يبحث مع رئيس الوزراء الكندي خفض التصعيد الإقليمي وتطورات الضفة وغزة

وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد جلالة الملك ضرورة منع استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد على الأرض.
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