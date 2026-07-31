الجمعة 2026-07-31 06:17 م

الملك يبحث مع رئيس الوزراء الكندي خفض التصعيد الإقليمي وتطورات الضفة وغزة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الجمعة، 31-07-2026 05:38 م
الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بحثا خلاله سبل خفض التصعيد والتوترات المتصاعدة في الإقليم.اضافة اعلان


وتناول الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد جلالة الملك ضرورة منع استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد على الأرض.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المتطرف بن غفير يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"

فلسطين المتطرف بن غفير يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يبحث مع رئيس الوزراء الكندي خفض التصعيد الإقليمي وتطورات الضفة وغزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سنواصل توجيه ضربات قوية على إيران

تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب

اقتصاد محلي عاجل الحكومة تقرر تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب

حريق هائل يواصل اجتياح جزيرة كريت اليونانية وسط رياح عاتية

عربي ودولي حريق هائل يواصل اجتياح جزيرة كريت اليونانية وسط رياح عاتية

إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي

أخبار محلية إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي الجزائر بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس



 
 






الأكثر مشاهدة

 