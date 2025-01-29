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الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسباني التطورات الإقليمية

شعار الديوان الملكي الهاشمي
شعار الديوان الملكي الهاشمي
الأربعاء، 29-01-2025 11:51 م
الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، التطورات الإقليمية.اضافة اعلان


وأكد جلالته ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف المساعدات الإنسانية الدولية.

وتطرق الاتصال إلى أهمية وقف التصعيد في الضفة الغربية، والحفاظ على أمن سوريا واستقرارها.

وتناول الاتصال العلاقات المتينة بين الأردن وإسبانيا وسبل تعزيزها.
 
gnews

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