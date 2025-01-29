الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسباني التطورات الإقليمية

وأكد جلالته ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف المساعدات الإنسانية الدولية.
وتطرق الاتصال إلى أهمية وقف التصعيد في الضفة الغربية، والحفاظ على أمن سوريا واستقرارها.
وتناول الاتصال العلاقات المتينة بين الأردن وإسبانيا وسبل تعزيزها.
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