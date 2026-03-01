الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني تداعيات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الأحد.

وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، ضرورة وقف إيران اعتداءاتها على دول المنطقة، مجددا إدانته لأي أعمال من شأنها المساس بسيادة الدول وسلامة شعوبها.



وتناول الاتصال أهمية التحرك العاجل لحشد موقف دولي يخفض من التصعيد الخطير ويستعيد الاستقرار في المنطقة.