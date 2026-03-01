الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، ضرورة وقف إيران اعتداءاتها على دول المنطقة، مجددا إدانته لأي أعمال من شأنها المساس بسيادة الدول وسلامة شعوبها.
وتناول الاتصال أهمية التحرك العاجل لحشد موقف دولي يخفض من التصعيد الخطير ويستعيد الاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن وقوف بلاده إلى جانب الأردن، ومساندة المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.
