الأحد 2026-03-01 07:51 م

الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

ي
أرشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 06:04 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني تداعيات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الأحد.

اضافة اعلان


وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، ضرورة وقف إيران اعتداءاتها على دول المنطقة، مجددا إدانته لأي أعمال من شأنها المساس بسيادة الدول وسلامة شعوبها.


وتناول الاتصال أهمية التحرك العاجل لحشد موقف دولي يخفض من التصعيد الخطير ويستعيد الاستقرار في المنطقة.


من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن وقوف بلاده إلى جانب الأردن، ومساندة المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ي

أخبار الشركات نظرة أولى على سلسلة Galaxy Buds4: دقة الصوت تلتقي بالتصميم الذكي

ب

عربي ودولي ترامب: قادة إيران الجدد يرغبون في الحوار وسأتحدث معهم

ؤ

عربي ودولي ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي

ا

عربي ودولي تعليق الرحلات عبر قناة السويس ومضيق باب المندب في الوقت الحالي

ي

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة

ب

عربي ودولي القناة 12 الإسرائيلية: 9 وفيات و57 إصابة بالهجوم الإيراني على بيت شيمش

ي

أخبار محلية الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني تداعيات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

ب

أخبار محلية الملك يؤكد للبرهان استمرار الأردن باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنه



 






الأكثر مشاهدة