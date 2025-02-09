الملك يبدأ اليوم زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

الوكيل الإخباري- يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الأحد، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشمل مدينة بوسطن والعاصمة واشنطن.

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وتشمل لقاءات جلالة الملك؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأركان الإدارة الأمريكية.