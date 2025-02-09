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الملك يبدأ اليوم زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأحد، 09-02-2025 05:14 م

الوكيل الإخباري-   يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الأحد، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشمل مدينة بوسطن والعاصمة واشنطن.

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وتشمل لقاءات جلالة الملك؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأركان الإدارة الأمريكية.


كما يلتقي جلالته أعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي، وحاكمة ولاية ماساتشوستش، وممثلين عن شركات ومؤسسات من الولاية.

 
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