الملك يبدأ اليوم زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وتشمل لقاءات جلالة الملك؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأركان الإدارة الأمريكية.
كما يلتقي جلالته أعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي، وحاكمة ولاية ماساتشوستش، وممثلين عن شركات ومؤسسات من الولاية.
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