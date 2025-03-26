الملك يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلغاريا الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأسبوع المقبل، جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلغاريا.

وفي برلين، يشارك جلالته في الثاني من نيسان المقبل بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر ليومين.

اضافة اعلان



كما يعقد جلالة الملك في برلين سلسلة من اللقاءات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني وممثلين عن مراكز الدراسات الرئيسة وشركات ومؤسسات اقتصادية وتجارية.