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الملك يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلغاريا الأسبوع المقبل

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 26-03-2025 07:22 م

الوكيل الإخباري-   يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأسبوع المقبل، جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلغاريا.
وفي برلين، يشارك جلالته في الثاني من نيسان المقبل بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر ليومين.

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كما يعقد جلالة الملك في برلين سلسلة من اللقاءات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني وممثلين عن مراكز الدراسات الرئيسة وشركات ومؤسسات اقتصادية وتجارية.


وفي صوفيا، يعقد جلالته مباحثات مع الرئيس البلغاري رومن راديف، ويترأس معه جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، بحضور رؤساء دول ووفود وممثلي منظمات شريكة.

 
gnews

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