الخميس 2025-04-03 06:39 م
 

الملك يبدأ زيارة عمل إلى بلغاريا

الرئيس البلغاري رومن راديف وجلالة الملك عبد الله الثاني خلال حفل استقبال رسمي في صوفيا
الرئيس البلغاري رومن راديف وجلالة الملك عبد الله الثاني خلال حفل استقبال رسمي في صوفيا
 
الخميس، 03-04-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-   بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، زيارة عمل إلى بلغاريا، حيث أجرى قبل ذلك زيارة عمل إلى ألمانيا.

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وفي صوفيا، يعقد جلالته مباحثات مع الرئيس البلغاري رومن راديف، ويترأس معه جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، بحضور رؤساء دول ووفود وممثلي منظمات شريكة.

 
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