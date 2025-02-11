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الملك يبدأ مباحثاته مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض

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جانب من الاستقبال
الثلاثاء، 11-02-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى البيت الأبيض، وفي استقبالهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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ويستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جلالة الملك يتبعه لقاء ثنائي بحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد، حيث من المرتقب أن يستمر اللقاء نحو ساعة ونصف.

وسيبحث جلالة الملك وترامب الأوضاع في الشرق الأوسط واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخطة الاستجابة الإنسانية في غزة بالإضافة إلى العلاقات بين البلدين.


 
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