الملك يبدأ مباحثاته مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض

وسيبحث جلالة الملك وترامب الأوضاع في الشرق الأوسط واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخطة الاستجابة الإنسانية في غزة بالإضافة إلى العلاقات بين البلدين.
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