الملك يبعث برقية إلى خادم الحرمين الشريفين

وأعرب جلالته في البرقية عن تمنياته بأن يمنّ الله العلي القدير على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، ويمتعه بالصحة والعافية.
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