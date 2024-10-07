الملك يبعث برقية إلى خادم الحرمين الشريفين

10:56 م

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الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الإثنين، برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. اضافة اعلان





وأعرب جلالته في البرقية عن تمنياته بأن يمنّ الله العلي القدير على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، ويمتعه بالصحة والعافية.