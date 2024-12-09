الملك يبعث برقية للعاهل المغربي متمنيا له الشفاء العاجل

08:35 م

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الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب خلالها عن تمنياته بأن يمن الله العلي القدير على جلالة الملك محمد السادس بالشفاء العاجل، بعد أن أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح. اضافة اعلان

