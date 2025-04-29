الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

واطلع جلالة الملك، لدى لقائه في قصر الحسينية مسؤولين معنيين بتنفيذ البرنامج بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على المشاريع المنجزة وأخرى قيد الإنجاز.
وأكد جلالته أهمية المضي قدما في العمل على إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2026-2029، لافتا إلى أهمية التواصل باستمرار والتشاركية مع مؤسسات القطاع الخاص والحرص على أن يلمس المواطنون أثر التحديث على أرض الواقع.
وشدد جلالة الملك في اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة مواصلة تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
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