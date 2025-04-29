الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خلال الربع الأول من هذا العام.

اضافة اعلان



واطلع جلالة الملك، لدى لقائه في قصر الحسينية مسؤولين معنيين بتنفيذ البرنامج بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على المشاريع المنجزة وأخرى قيد الإنجاز.



وأكد جلالته أهمية المضي قدما في العمل على إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2026-2029، لافتا إلى أهمية التواصل باستمرار والتشاركية مع مؤسسات القطاع الخاص والحرص على أن يلمس المواطنون أثر التحديث على أرض الواقع.



وشدد جلالة الملك في اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة مواصلة تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.