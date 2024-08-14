الملك يتابع تقدم سير العمل في مشاريع سياحية وبيئية

الوكيل الإخباري- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، تقدم سير العمل في عدد من المشاريع التنموية في قطاعي السياحة والبيئة.



واطلع جلالة الملك خلال اجتماعات منفصلة في قصر الحسينية مع المعنيين، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على خطوات تنفيذ مخطط عجلون الشمولي، مشيرا جلالته إلى أهمية تسريع التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد، وأن يلمس أبناء وبنات المحافظة أثر المشاريع التنموية.



بدوره، استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أبرز المشاريع التي ستنفذ ضمن المخطط، وتشمل تطوير مزرعة نموذجية، وقرية سياحية تراثية، وأكاديمية طهي، ومنتجعا استشفائيا، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وفي اجتماع خصص لعرض خطوات تنفيذ خطط تطوير محمية العقبة البحرية، استمع جلالته إلى شرح من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز حول الجهود المبذولة لإدراج المحمية على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" للتراث العالمي.



وتحدث الفايز عن دراسات حول إنشاء مركز دولي للعلوم البحرية ومعرض للأحياء البحرية، بهدف حماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق.



وفي اجتماع آخر، اطلع جلالة الملك على استراتيجية حماية الحياة البرية والصيد المستدام التي طورتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.