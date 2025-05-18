الملك يتابع تمرينا أمنيا باستخدام التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والروبوتات

وجرى تنفيذ التمرين بحضور مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدﷲ المعايطة، والقائم بأعمال رئيس هيئة الأركان المشتركة، المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن نجي المناصير.
وتضمن التمرين عددا من الفرضيات والمهام والتطبيقات الأمنية التي تشترك بتنفيذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية باستخدام التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والروبوتات.
واشتمل التمرين على الرماية على الأسلحة المختلفة والمداهمات بإسناد مباشر من طائرات سلاح الجو الملكي، وفرضيات التعامل مع التهديدات بالأسلحة الكيميائية البيولوجية والمتفجرات بأنواعها.
وأكد قائد التمرين أن هذا التمرين يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الوطني المرتكزة على الجاهزية الدائمة والقدرة الشاملة.
وأشاد جلالة الملك بمهارات المشاركين في التمرين وبالمستويات المتقدمة في العمل العسكري والأمني والاحترافية والجاهزية في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات.
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