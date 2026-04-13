الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام

الوكيل الإخباري- تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اجتماع ترأسه الاثنين، سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

اضافة اعلان



وأكد جلالته، لدى اجتماعه في قصر الحسينية برئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين، أهمية توظيف التكنولوجيا لتطوير مؤسسات القطاع العام وتطوير أدائها لخدمة المواطنين والمستثمرين.



واطلع جلالة الملك على أبرز ما تحقق ضمن البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى (2022-2025)، وما تضمنه من توسع في رقمنة الخدمات الحكومية، وافتتاح 13 مركزا للخدمات الحكومية الشاملة في عدة محافظات.



واستمع جلالته إلى إيجاز عن خطة الحكومة لإطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، والتي ستعمل كجهة مرجعية لتطوير قدرات القطاع العام بدلا من معهد الإدارة العامة.



وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك إلى الاستمرار بتطوير آليات التعيين في الجهاز الحكومي، لافتا إلى أهمية إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب، ضمن إطار مستند إلى الشفافية والعدالة والتطور الوظيفي المرتبط بالأداء.



واستمع جلالته إلى إيجاز قدمته وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، أشارت فيه إلى أن البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية (2026-2029) يركز على توسيع نطاق التنفيذ ليشمل البلديات، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة أداء القطاع العام وكفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.