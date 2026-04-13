الإثنين 2026-04-13 06:35 م

الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام

الإثنين، 13-04-2026 04:05 م

الوكيل الإخباري- تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اجتماع ترأسه الاثنين، سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته، لدى اجتماعه في قصر الحسينية برئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين، أهمية توظيف التكنولوجيا لتطوير مؤسسات القطاع العام وتطوير أدائها لخدمة المواطنين والمستثمرين.


واطلع جلالة الملك على أبرز ما تحقق ضمن البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى (2022-2025)، وما تضمنه من توسع في رقمنة الخدمات الحكومية، وافتتاح 13 مركزا للخدمات الحكومية الشاملة في عدة محافظات.


واستمع جلالته إلى إيجاز عن خطة الحكومة لإطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، والتي ستعمل كجهة مرجعية لتطوير قدرات القطاع العام بدلا من معهد الإدارة العامة.


وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك إلى الاستمرار بتطوير آليات التعيين في الجهاز الحكومي، لافتا إلى أهمية إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب، ضمن إطار مستند إلى الشفافية والعدالة والتطور الوظيفي المرتبط بالأداء.


واستمع جلالته إلى إيجاز قدمته وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، أشارت فيه إلى أن البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية (2026-2029) يركز على توسيع نطاق التنفيذ ليشمل البلديات، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة أداء القطاع العام وكفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات.

 
 


الاتحاد الأوروبي يخصص 458 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدول الشرق الأوسط

عربي ودولي كالاس: ما يحدث في هرمز يدعو إلى تشكيل تحالف دولي قوي للأمن البحري

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

اقتصاد محلي آخر موعد لتقديم إقرار الدخل وتسديد الضريبة نهاية نيسان

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: "إسرائيل" لم تحقق أهدافها من الحروب على لبنان

م

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تقر اتفاقية أبو خشيبة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يحذر السفن الإيرانية من الاقتراب

و

أسواق ومال توقع وصول الذهب إلى 6 آلاف دولار في هذا الموعد

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث

عربي ودولي وزير الحرب الأميركي: الإيرانيون قد يبدأون إطلاق النار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

خاص بالوكيل إطلاق حملة وطنية للاحتفاء بالعلم الأردني بتوجيهات رئيس الوزراء



 






