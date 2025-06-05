الخميس 2025-06-05 09:05 م
 

الملك يتبادل التهاني هاتفيًا مع الرئيسين المصري والفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 05-06-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-    تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصالين هاتفيين، اليوم الخميس. اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتابع مباراة النشامى مع عُمان من السفارة الأردنية في لندن

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني

النشامى (1) في مواجهة عُمان (0) ضمن تصفيات كأس العالم

أخبار محلية النشامى (3) في مواجهة عُمان (0) ضمن تصفيات كأس العالم

الرئيسان الأميركي والصيني يجريان مباحثات هاتفية

عربي ودولي الرئيسان الأميركي والصيني يجريان مباحثات هاتفية

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتبادل التهاني هاتفيًا مع الرئيسين المصري والفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى

جانب من اللقاء

أخبار محلية الملك يثمن العمل المشترك الذي يقوم به الأردن والمملكة المتحدة في التعامل مع التطورات التي تشهدها المنطقة

حجاج بيت الله الحرام

أخبار محلية حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة