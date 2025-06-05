الملك يتبادل التهاني هاتفيًا مع العاهل البحريني بمناسبة عيد الأضحى

03:41 م

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الوكيل الإخباري- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس. اضافة اعلان

