الخميس 2025-06-05 04:34 م
 

الملك يتبادل التهاني هاتفيًا مع العاهل البحريني بمناسبة عيد الأضحى

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 05-06-2025 03:41 م
الوكيل الإخباري-   تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس. اضافة اعلان
 
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