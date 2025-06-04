الأربعاء 2025-06-04 05:53 م
 

الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع سلطان عُمان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 04-06-2025 04:25 م
الوكيل الإخباري-    تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.اضافة اعلان
 
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