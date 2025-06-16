الملك يترأس اجتماعا في مركز إدارة الأزمات على خلفية التصعيد الإقليمي الراهن

واستمع جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس المركز، إلى شرح من نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي، حول الخطط الاستباقية وإجراءات التعامل مع الأحداث الإقليمية الأخيرة، بما يحافظ على أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وأكد جلالة الملك ضرورة إدامة التنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات لتعزيز القدرة على التعامل مع أية تطورات، ومواصلة حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلامة العامة.
وأعرب جلالته عن تقديره لجميع مؤسسات الدولة وكوادرها على جهودهم المبذولة في حماية الوطن والمواطنين.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة.
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