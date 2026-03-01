الأحد 2026-03-01 05:39 م

الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن

الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن
الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن
 
الأحد، 01-03-2026 03:40 م
الوكيل الإخباري-  ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن.اضافة اعلان


واستمع جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى إيجاز حول خطط التعامل مع الأحداث والمستجدات بما يحافظ على أمن المملكة ويضمن سلامة مواطنيها.

وتضمن الاجتماع تقييمات أمنية للأوضاع في المنطقة، إذ اطلع جلالة الملك على مدى جاهزية مختلف المؤسسات والأجهزة المعنية للتعامل مع التطورات.

وأكد جلالته أن الأردن سيبقى آمنا وأن حماية سلامة الأردنيين أولوية، مشددا على الرفض المطلق لأن يكون الأردن ساحة حرب لأي صراع.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس وهم رئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدﷲ المعايطة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية

و

أخبار محلية عاجل إدارة الأزمات: الرشقات الصاروخية في التصعيد الحالي أعنف من حرب الـ12 يوما

ز

أخبار محلية "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني

ت

شؤون برلمانية المصري: قرار الاحتلال بقطع الغاز يتطلب موقفاً وطنياً حازماً وتسريع البدائل الاستراتيجية

ت

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ت

أخبار الشركات الأردنية للطيران: استمرار تشغيل الرحلات المجدولة دون أي إلغاء

ن

شؤون برلمانية الخشمان: الأردن ليس ساحة حرب ولن يكون منصة لأحد

ة

أخبار محلية الملك: الاعتداء على الأردن وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع



 






الأكثر مشاهدة