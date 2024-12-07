الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الحدود، وإلى الخطوات الضرورية التي تقوم بها لضمان حماية وتأمين الحدود الشمالية.
واستعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية من أجل سلامة الأردنيين المتواجدين في سوريا، والإجراءات المتخذة لتسهيل عودة المواطنين والشاحنات الأردنية إلى أراضي المملكة بعد قرار وزارة الداخلية الجمعة بإغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة وسبل إنهاء الحرب المدمرة، كما تناول الجهود الأردنية المبذولة لتعزيز عملية إرسال المساعدات للأشقاء في القطاع بشتى الطرق المتاحة.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يشارك في حفل زفاف شقيق امير قطر - صور
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي مشربش والنهار
-
تنويه امني لسالكي نفق السابع بإتجاه السادس
-
دخول 165 شاحنة عبر معبر جابر الحدودي من سوريا السبت
-
وزير الثقافة: إدراج صناعة البسط والفسيفساء على قائمة التراث الثقافي لـ "الإيسيسكو"
-
العيسوي يفتتح مبنى جمعية سيدات قرى حوض الديسة ويتابع سير تنفيذ الخطة الشاملة لوادي رم
-
المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش تطور قطاع الاتصالات في المملكة
-
وزير الإدارة المحلية يطلع على مشاريع بلدية الرمثا