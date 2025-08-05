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الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024

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جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 05-08-2025 05:50 م

الوكيل الإخباري- تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، نسخة من التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2024، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

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جاء ذلك خلال لقاء جلالته، في قصر الحسينية، رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.


وتطرق اللقاء إلى التطورات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي، والتوصيات التي من شأنها تعزيز منظومة الحريات وحقوق الإنسان.

 

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة.

 
 
gnews

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