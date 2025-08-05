الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024

الوكيل الإخباري- تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، نسخة من التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2024، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

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جاء ذلك خلال لقاء جلالته، في قصر الحسينية، رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.



وتطرق اللقاء إلى التطورات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي، والتوصيات التي من شأنها تعزيز منظومة الحريات وحقوق الإنسان.

