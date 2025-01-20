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الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى

الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة
الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة
الإثنين، 20-01-2025 05:10 م
الوكيل الإخباري-   تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى، أحد مشاريع المبادرات الملكية، المكون من 400 وحدة سكنية. اضافة اعلان
 
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الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة

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