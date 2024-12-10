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الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الملك عبدالله الثاني يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء في قصر بسمان
الملك عبدالله الثاني يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء في قصر بسمان
الثلاثاء، 10-12-2024 07:13 م
الوكيل الإخباري-   جرت في قصر بسمان الزاهر، الثلاثاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء دول معينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.اضافة اعلان


فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية العراق عمر البرزنجي، وسفيرة مملكة السويد ماريا سارغرين، وسفيرة مملكة النرويج منى يوول.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية لاتفيا أندريس رازانس، والسفير غير المقيم لجمهورية بنين، آدم باغودو زكاري، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية أوروغواي الشرقية، أدريانا روساريو ليسيديني دوتي.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
 
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