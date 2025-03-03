الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الوكيل الإخباري- جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الاثنين، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

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فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير اليابان آساري هيديكي، وسفير الجمهورية التركية يعقوب جايماز أوغلو.



كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية مالطا الدكتور جورج سعيد زاميت، والسفير غير المقيم لجمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين ثانه ديب، والسفير غير المقيم لجمهورية أثيوبيا عمر حسين أوبا، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية نيكاراغوا تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا.



ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.