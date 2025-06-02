الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الوكيل الإخباري- جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الاثنين، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.



فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفير المكسيك جاكوب برادو غونزاليز، وسفير رواندا جيمس نغانغو، وسفيرة بروناي دار السلام نور هدى أحمد.

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كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية أوزبكستان نادرجان تورغونوف.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.