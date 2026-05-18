الإثنين 2026-05-18 07:56 م

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
 
الإثنين، 18-05-2026 06:53 م

الوكيل الإخباري-   جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الاثنين، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

اضافة اعلان


فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية باكستان الإسلامية خرم سرفراز خان، وسفير مملكة إسبانيا خوسيه لويس باردو كويرردو، وسفيرة مملكة تايلاند جيرابون جيرامبيكول، وسفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا جيانجياكومو لابيجير.


كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم للجمهورية الإسلامية الموريتانية الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، والسفير غير المقيم لجمهورية تشاد عمر تيغن إديبي بيردي، والسفير غير المقيم لنيوزيلاندا غريغ لويس، والسفير غير المقيم لجمهورية أرمينيا الدكتور أرسين أراكيليان، والسفير غير المقيم لجمهورية مولدوفا أوليغ سيريبريان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

عربي ودولي ستارمر: لن أتنحى ولن أحدد جدولا زمنيا للرحيل

اربد: إطلاق مبادرة "زاد الحاج الشرعي"

أخبار محلية البعثة الإعلامية الأردنية للحج: تفويج الحجاج إلى مكة وفق خطة مدروسة

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

أخبار محلية الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

ولي العهد يلتقي وجهاء وممثلين عن عشائر العجارمة

أخبار محلية ولي العهد يلتقي وجهاء وممثلين عن عشائر العجارمة

اللواء الحنيطي والسفير المورتاني يبحثان أوجه التعاون بين البلدين

أخبار محلية اللواء الحنيطي والسفير المورتاني يبحثان أوجه التعاون بين البلدين

ل

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة تتفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي

ل

منوعات باحث إيراني يطرح فرضية غريبة ومثيرة للجدل حول الهرم الأكبر



 
 






الأكثر مشاهدة

 