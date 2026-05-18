الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الوكيل الإخباري- جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الاثنين، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.

فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية باكستان الإسلامية خرم سرفراز خان، وسفير مملكة إسبانيا خوسيه لويس باردو كويرردو، وسفيرة مملكة تايلاند جيرابون جيرامبيكول، وسفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا جيانجياكومو لابيجير.