الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية باكستان الإسلامية خرم سرفراز خان، وسفير مملكة إسبانيا خوسيه لويس باردو كويرردو، وسفيرة مملكة تايلاند جيرابون جيرامبيكول، وسفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا جيانجياكومو لابيجير.
كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم للجمهورية الإسلامية الموريتانية الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، والسفير غير المقيم لجمهورية تشاد عمر تيغن إديبي بيردي، والسفير غير المقيم لنيوزيلاندا غريغ لويس، والسفير غير المقيم لجمهورية أرمينيا الدكتور أرسين أراكيليان، والسفير غير المقيم لجمهورية مولدوفا أوليغ سيريبريان.
