الملك يتلقى اتصالات من قادة دول لبحث التداعيات والمستجدات في المنطقة

وأكد جلالة الملك خلال الاتصالات رفض الاعتداءات على الأردن والدول العربية باعتبارها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.
وشدد جلالته على استمرار الأردن باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أمن المملكة وسيادتها.
كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة، واحترام سيادة الدول والتوصل إلى تهدئة شاملة.
وشملت الاتصالات:
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
أمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
سلطان عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق.
رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون.
الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف.
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.
رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره.
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان.
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
رئيس الوزراء الهولندي روب يتن.
رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف
فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا.
الرئيس السوري أحمد الشرع.
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.
