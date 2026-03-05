الملك يتلقى اتصالات من قادة دول لبحث التداعيات والمستجدات في المنطقة

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الأيام الماضية اتصالات من قادة دول لبحث التداعيات والمستجدات في المنطقة.

وأكد جلالة الملك خلال الاتصالات رفض الاعتداءات على الأردن والدول العربية باعتبارها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي.



وشدد جلالته على استمرار الأردن باتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أمن المملكة وسيادتها.



كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة، واحترام سيادة الدول والتوصل إلى تهدئة شاملة.



وشملت الاتصالات: