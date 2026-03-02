الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الأميركي

وبحث الاتصال المستجدات في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم، إذ أكد جلالته رفض الأردن التام للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة.
وأكد جلالة الملك ضرورة العمل على تحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام.
