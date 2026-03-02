الإثنين 2026-03-02 10:47 م

الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الأميركي

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
 
الإثنين، 02-03-2026 09:28 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبحث الاتصال المستجدات في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم، إذ أكد جلالته رفض الأردن التام للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة.


وأكد جلالة الملك ضرورة العمل على تحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام.

 
 


