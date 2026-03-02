الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الأميركي

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبحث الاتصال المستجدات في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم، إذ أكد جلالته رفض الأردن التام للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة.