الأربعاء 2026-03-04 06:42 م

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

الأربعاء، 04-03-2026 05:16 م

الوكيل الإخباري-  تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناول التصعيد الخطير في المنطقة.

وأكد جلالته أن الأردن يواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة مواطنيه والحفاظ على أمنه وسيادته، مشددا على أن الاعتداءات الإيرانية تشكل خرقا للقانون الدولي.


وبحث الاتصال ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها، وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة.

 
 


