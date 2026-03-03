الثلاثاء 2026-03-03 03:23 م

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي

الثلاثاء، 03-03-2026 02:46 م
الوكيل الإخباري-    تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، لبحث الأوضاع الخطيرة في المنطقة.اضافة اعلان


وشدد جلالته خلال الاتصال، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتي تمثل خرقا للقوانين الدولية وتعديا على سيادة الدول.

وأكد الزعيمان ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات وتجنيب المنطقة خطر توسيع الصراع.
 
 


الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي

