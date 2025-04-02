الأربعاء 2025-04-02 08:22 م
 

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 02-04-2025 06:28 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

اضافة اعلان


وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، ومجمل التطورات الإقليمية.


وهنأ الرئيس الإيراني، خلال الاتصال، جلالة الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي ترامب يلتقي الشرع في السعودية

الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية

أخبار محلية الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الاجتماعي مع المغرب والبحرين

وزارة الثقافة

أخبار محلية اختتام فعاليات برنامج رمضانيات 2025

نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية المفرق: "المهندسين" تكرّم الفائزين والمشاركين في المسابقة القرآنية الرمضانية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يدين توسيع إسرائيل عدوانها على قطاع غزة واستهداف عيادة

عطلة

خاص بالوكيل الاردنيون على موعد مع عطل رسمية .. تعرف عليها

عجلون

أخبار محلية عطلة العيد تحفز الحركة السياحية في عجلون



 
 





الأكثر مشاهدة