الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، ومجمل التطورات الإقليمية.
وهنأ الرئيس الإيراني، خلال الاتصال، جلالة الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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