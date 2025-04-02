الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني

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الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

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وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، ومجمل التطورات الإقليمية.