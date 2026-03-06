الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التشيكي

وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وتغليب الحوار والقنوات الدبلوماسية، بما يدعم جهود التوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة.
وشدد جلالة الملك على استمرار المملكة بإجراء جميع ما يلزم لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
كما نوه جلالته إلى ضرورة منع استغلال الصراع لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة.
-
أخبار متعلقة
-
"أوقاف جرش" تعقد محاضرة حول مفهوم الوسطية في الإسلام
-
توقيع اتفاقية تعاون بين حملة البر والإحسان وصندوق الزكاة الأردني
-
مندوبًا عن الملك .. الأمير علي بن نايف يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ122
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفنلندي
-
بطلب أردني عربي .. اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية الأحد لبحث الاعتداءات الإيرانية
-
صافرات الإنذار تدوي في المملكة
-
السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها
-
الأردن يشارك باجتماعات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية