الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بحثا خلاله أبرز التطورات في المنطقة.

وأكد جلالته ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة، وتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية .