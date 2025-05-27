الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحثا خلاله أبرز التطورات في المنطقة.

اضافة اعلان



ولفت جلالة الملك إلى ضرورة إدامة التنسيق بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة بما يتعلق بالعمل لتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لحل الدولتين.



وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، مثمنا الدعوات الأوروبية لضمان تدفق المساعدات إلى كل مناطق القطاع.