الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة إدامة التنسيق بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة بما يتعلق بالعمل لتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لحل الدولتين.
وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، مثمنا الدعوات الأوروبية لضمان تدفق المساعدات إلى كل مناطق القطاع.
وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والذي توج أخيرا بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
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