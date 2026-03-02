الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السويسري

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، لبحث الأوضاع في المنطقة.



وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة، والاحتكام للحوار والقنوات الدبلوماسية.

اضافة اعلان



وشدد جلالة الملك على أن الأردن ماض في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه وصون سيادته.