الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي

وأكد جلالته أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وتثبيته على أرضه، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وشدد جلالة الملك، خلال الاتصال، على أهمية مضاعفة الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية.
وجرى التأكيد على عمق التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وآليات توسيعه في المجالات كافة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
مدير الأمن العام يفتتح مركز أمن شمال السلط وسرية درك غرب معان
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
مجلس محافظة إربد يخصص 100 ألف دينار لمبنى متصرفية المزار الشمالي
-
الملك يستقبل أعضاء من الكونغرس الأميركي
-
الملك يزور مشروع استزراع سمكي في الجفر
-
ملتقى الشارقة يكرم كوكبة من المبدعين الأردنيين
-
اختتام مشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"