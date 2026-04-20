الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد جلالته على أهمية أن يقود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب، وأن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتمكين لبنان من الحفاظ على أمنه وسيادته.



وتناول الاتصال أهمية الدعم الإغاثي الذي يقدمه الأردن إلى لبنان، ودوره في التنسيق مع الدول الأوروبية لتسهيل دخول مساعداتها إلى لبنان.



وأشار جلالة الملك إلى أهمية منع أية محاولات إسرائيلية لاستغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.