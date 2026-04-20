الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي

وشدد جلالته على أهمية أن يقود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب، وأن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتمكين لبنان من الحفاظ على أمنه وسيادته.
وتناول الاتصال أهمية الدعم الإغاثي الذي يقدمه الأردن إلى لبنان، ودوره في التنسيق مع الدول الأوروبية لتسهيل دخول مساعداتها إلى لبنان.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية منع أية محاولات إسرائيلية لاستغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.
وبحث الاتصال سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.
أخبار متعلقة
-
القطامين يبحث مع السفير العراقي تعزيز التعاون في قطاع النقل
-
تفاصيل مؤلمة بعد وفاة الشاب محمد عضيبات بحادث سير مؤلم
-
وزير الطاقة: فلس الريف يزوّد 278 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 944 ألف دينار خلال آذار
-
إغلاق تقاطع شارع البترول مع جحفية لمدة شهر
-
منع شراء وبيع الأكفان في مستشفى الرمثا.. وإكرامية المغسل لا تتجاوز 20 دينار
-
ارتفاع المساحات المرخصة للغايات السكنية في المملكة بنسبة 13.4%
-
ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة
-
مباحثات أردنية أوروبية في بروكسل