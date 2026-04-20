الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي

الإثنين، 20-04-2026 02:55 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد جلالته على أهمية أن يقود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب، وأن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتمكين لبنان من الحفاظ على أمنه وسيادته.


وتناول الاتصال أهمية الدعم الإغاثي الذي يقدمه الأردن إلى لبنان، ودوره في التنسيق مع الدول الأوروبية لتسهيل دخول مساعداتها إلى لبنان.


وأشار جلالة الملك إلى أهمية منع أية محاولات إسرائيلية لاستغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.


وبحث الاتصال سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.

 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية القطامين يبحث مع السفير العراقي تعزيز التعاون في قطاع النقل

تفاصيل مؤلمة بعد وفاة الشاب محمد عضيبات بحادث سير مؤلم

فلسطين محافظة القدس تحذر من دعوات لاقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال الأربعاء المقبل

زين تطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية

وزير الطاقة: فلس الريف يزوّد 278 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 944 ألف دينار خلال آذار

شؤون برلمانية طاقة الأعيان تقر مشروع قانون "اتفاقية أبو خشيبة"

عون: اخترت التفاوض لوقف الحرب .. ونحن فقط من سيفاوض

