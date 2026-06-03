الأربعاء 2026-06-03 04:52 م

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الألباني

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جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الأربعاء، 03-06-2026 03:15 م

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، بحثا خلاله أبرز مستجدات المنطقة.

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وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم.


كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.

 
 


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