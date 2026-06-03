الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الألباني

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، بحثا خلاله أبرز مستجدات المنطقة.

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وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم.