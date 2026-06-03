الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الألباني

وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم.
كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.
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