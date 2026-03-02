الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تم خلاله بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

اضافة اعلان



وأكد جلالته، خلال الاتصال، أهمية الوقف الفوري للتصعيد الخطير، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، مشددا على مواصلة الأردن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان أمنه وسلامة مواطنيه.