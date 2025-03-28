الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات للتهنئة بعيد الفطر

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الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قدّم خلاله التهنئة لجلالته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. اضافة اعلان







