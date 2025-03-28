الجمعة 2025-03-28 05:32 م
 

الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات للتهنئة بعيد الفطر

أرشيفية من لقاء الملك مع رئيس الإمارات محمد بن زايد
أرشيفية من لقاء الملك مع رئيس الإمارات محمد بن زايد
 
الجمعة، 28-03-2025 04:40 م
الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قدّم خلاله التهنئة لجلالته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.اضافة اعلان
 
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