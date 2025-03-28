الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات للتهنئة بعيد الفطر

-
أخبار متعلقة
-
رقيب سير وطاقم دورية نجدة ينقذان طفلين علقا داخل مركبة في محافظة العقبة
-
مفاجأة فلكية: الهلال موجود لكن لا يمكن رؤيته
-
جامعة اليرموك تُطلق عملية "التسجيل التجريبي" لطلبتها
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تصدر إرشادات لمكافحة حشرة الزيتون القطنية
-
الأمن السيبراني ينشر توصيات لتخفيف الإصابة بالبرمجيات الخبيثة
-
"التوثيق الملكي" يعرض أقدم برنامج حكومي موثق في تاريخ الأردن
-
الزرقاء تحكم خطتها الأمنية والرقابية لاستقبال عيد الفطر وسط إجراءات حازمة
-
مطالب بإنشاء "جسر مشاة" في كلية عجلون حفاظًا على حياة الطلبة