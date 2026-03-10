الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس غامبيا

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، الذي تترأس بلاده الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي.

