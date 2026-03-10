الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس غامبيا

وتم بحث تداعيات التصعيد في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الأردن وعدد من دول المنطقة، إذ أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود لتحقيق التهدئة عبر الحوار واستخدام القنوات الدبلوماسية، محذرا من استغلال التطورات الحالية كذريعة لانتهاك حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وغزة.
بدوره، أكد الرئيس الغامبي ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين في الشرق الأوسط.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعزي أمير دولة الكويت باستشهاد ضابطين أثناء أداء الواجب
-
الملك يؤكد ضرورة الاستعداد لأي طارئ وضبط التلاعب بالأسعار
-
الخارجية تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة
-
المؤسسة الاستهلاكية المدنية: السلع متوفرة بكميات كافية والحركة الشرائية معتدلة
-
القطامين يبحث مع السفير الكازاخستاني تعزيز التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية
-
مخزون كبير بالسوق المحلية من ملابس العيد واستقرار بالأسعار
-
العودات: الحكومة غامرت بشعبيتها عندما عدلت قانون الضمان
-
وزير العمل: حاسبوني لو أخفيت نتائج الدراسة الاكتوارية.. ولا علاقة لصندوق النقد بتعديلات الضمان