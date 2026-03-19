الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند

وتناول الاتصال ضرورة حشد الجهود الدولية وإدامة التنسيق للتوصل إلى تهدئة شاملة تجنب المنطقة إطالة الصراع وتوسع دائرته.
وأكد جلالته، خلال الاتصال الذي تلقاه، أهمية الاحتكام للحوار والقنوات الدبلوماسية لإنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار الإقليمي.
وأعرب جلالة الملك عن تعازيه لرئيس وزراء الهند بوقوع ضحايا هنود خلال الهجمات الإيرانية على دول عربية.
