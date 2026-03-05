الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الخميس، اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

اضافة اعلان



وتناول الاتصال المستجدات الخطيرة في المنطقة، إذ أكد الجانبان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول في المنطقة، والعودة إلى الحوار لتجنب المزيد من الصراعات.