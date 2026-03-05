الخميس 2026-03-05 09:49 م

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر
 
الخميس، 05-03-2026 08:15 م

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الخميس، اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتناول الاتصال المستجدات الخطيرة في المنطقة، إذ أكد الجانبان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول في المنطقة، والعودة إلى الحوار لتجنب المزيد من الصراعات.


وأعرب شيخ الأزهر عن رفضه للاعتداء الإيراني على الأردن، واستنكاره للاعتداء على سيادة الدول العربية.
وبحث الاتصال التطورات في الضفة الغربية، وضرورة خفض التصعيد وحماية حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصة في شهر رمضان المبارك.

 
 


