السبت 2026-02-28 06:47 م

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي لبحث التطورات الدائرة في الإقليم

و
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 05:23 م

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، اتصالا هاتفيا من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

اضافة اعلان


وبحث الاتصال التطورات الدائرة في الإقليم، إذ أدان جلالة الملك الاعتداء على أراضي الأردن، مشددا على الاستمرار في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية أمن المملكة وسيادتها.


وأعرب جلالة الملك عن تضامن الأردن المطلق مع الدول العربية الشقيقة ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أية اعتداءات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.


وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد واستخدام الحوار في خفض التوترات لتجنب توسع الصراع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

عربي ودولي بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

عربي ودولي خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إعلان هام صادر عن باكستان

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

عربي ودولي بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

عربي ودولي الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

عربي ودولي الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران



 






الأكثر مشاهدة