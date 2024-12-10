الملك يتلقى اتصالين من أمين عام "الناتو" ورئيس المجلس الأوروبي

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

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وبحث الاتصالان التطورات في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا، إذ أكد جلالته ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها.



وركز الاتصالان على أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة لتنعم المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار.