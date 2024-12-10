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الملك يتلقى اتصالين من أمين عام "الناتو" ورئيس المجلس الأوروبي

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
الثلاثاء، 10-12-2024 05:58 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

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وبحث الاتصالان التطورات في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا، إذ أكد جلالته ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها.


وركز الاتصالان على أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة لتنعم المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار.


وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وتكثيف الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.

 
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