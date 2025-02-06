الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 26 ليوم الوفاء والبيعة

وتصادف غدا الجمعة، السابع من شباط، ذكرى وفاة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
واستذكر مرسلو البرقيات مسيرة المغفور له جلالة الملك الراحل الحسين، الذي بنى الأردن وثبت ركائز الدولة، ومهد الطريق نحو رفعة الوطن وازدهاره، ودافع عن قضايا الأمة.
وأشادوا بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وبجهود التحديث التي يمضي بها الأردن، وسعي جلالته المتواصل للدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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