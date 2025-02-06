الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 26 ليوم الوفاء والبيعة

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، بالذكرى السادسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة.

اضافة اعلان



وتصادف غدا الجمعة، السابع من شباط، ذكرى وفاة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.



واستذكر مرسلو البرقيات مسيرة المغفور له جلالة الملك الراحل الحسين، الذي بنى الأردن وثبت ركائز الدولة، ومهد الطريق نحو رفعة الوطن وازدهاره، ودافع عن قضايا الأمة.